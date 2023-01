Salto con gli sci, CdM: Kobayashi trionfa a Sapporo, 27esima posizione per Bresadola

Ryoyu Kobayashi trionfa in casa e si aggiudica la tappa di Sapporo, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di salto con gli sci. Il nipponico ha concluso la gara con un punteggio totale di 280.9, distanziando abbastanza nettamente i primi inseguitori. Sul secondo gradino del podio sale il norvegese Granerud con uno score di 268.9, mentre in terza piazza troviamo il tedesco Eisenbichler con 256.9. Dobbiamo scendere fino alla 27esima posizione per trovare un azzurro, ovvero Giovanni Bresadola, che chiude il suo fine settimana in Sol Levante con un punteggio di 189.0