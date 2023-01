Serie A 2022/2023, sedicesima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della sedicesima giornata di Serie A 2022/2023: ecco chi commenta le partite del primo turno dell’anno nuovo, che arriva dopo una pausa di un mese e mezzo dovuta ai Mondiali. Appuntamento condensato in un unico giorno con il campionato, che propone dunque dieci partite in cinque slot diversi, una dopo l’altra in una grande abbuffata di calcio. Tre sfide andranno anche su Sky, tutte e dieci come sempre su Dazn. Di seguito ecco la programmazione completa e il palinsesto con le voci che racconteranno gli incontri.

Mercoledì 4 gennaio 2023

ore 12.30 Salernitana-Milan

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Simone Tiribocchi

su Sky

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Nando Orsi

ore 12.30 Sassuolo-Sampdoria

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Alessandro Budel

ore 14.30 Spezia-Atalanta

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Massimo Gobbi

ore 14.30 Torino-Verona

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Valon Behrami

ore 16.30 Lecce-Lazio

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Marco Parolo

su Sky

Telecronaca: Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti

ore 16.30 Roma-Bologna

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual

ore 18.30 Cremonese-Juventus

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini

ore 18.30 Fiorentina-Monza

su Dazn

Telecronaca: Andrea Calogero e Dario Marcolin

su Sky

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi

ore 20.45 Inter-Napoli

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

ore 20.45 Udinese-Empoli

su Dazn

Telecronaca: Federico Zanon e Sergio Floccari