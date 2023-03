NBA 2022/2023: Boston travolge Milwaukee, i Nuggets cadono in casa contro New Orleans

Solo due match della regular season NBA 2022/2023 sono andati in scena nella notte italiana, in cui non ci si è comunque annoiati. Si sfidavano infatti le prime due della Eastern Conference, Milwaukee Bucks e Boston Celtics, che non sono però riuscite a dar vita a una gara equilibrata. Gli ospiti si sono infatti imposti con il punteggio di 140-99 grazie ai 40 punti di Jason Tatum e ai 30 di Brown. Niente da fare per Antetokounmpo (24 punti) e compagni, crollati a cavallo tra secondo e terzo parziale.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Nell’altro appuntamento della notte, invece, i New Orleans Pelicans hanno espugnato la Ball Arena superando i Denver Nuggets per 107-88. L’assenza di Nikola Jokic si è fatta sentire per franchigia del Colorado, a cui non sono bastati Murray e Brown (40 punti in due). MVP della serata Brandon Ingram, autore di una tripla doppia (31, 11, 10).