Masters 1000 Miami 2023: Alcaraz sarà l’avversario di Sinner in semifinale, battuto Fritz

Il quarto e ultimo semifinalista del Masters 1000 di Miami 2023 è Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha liquidato in due set Taylor Fritz ed ha raggiunto nel penultimo atto del torneo Jannik Sinner, in quello che sarà il remake della semifinale di Indian Wells. Tutto facile per lo spagnolo, approdato in semifinale senza perdere set proprio come l’azzurro. Dopo aver sconfitto Bagnis, Lajovic e Paul, il numero uno al mondo non ha faticato neppure quando l’asticella si è alzata e sulla sua strada ha trovato un top 10. Fritz ha infatti conquistato appena sei giochi, capitolando per 6-4 6-2 dopo 1h19′ di gioco.

CRONACA – Primo set davvero spettacolare, in cui Alcaraz ha ottenuto il break in apertura ma ha dovuto faticare per difenderlo. Fritz si è infatti reso molto pericoloso in risposta ed è riuscito a procurarsi due palle break, una nel sesto e una nell’ottavo gioco. Lo spagnolo è però riuscito a cancellarle entrambe, servendo tante prime oltre a 5 ace e confermandosi molto solido. Dopo 47 minuti, Carlitos è quindi riuscito a conquistare il set per 6-4. A senso unico invece la seconda frazione, in cui Fritz è calato notevolmente e non è riuscito a esprimersi al livello espresso fino a quel momento. Alcaraz invece rimane costante e sale in cattedra, strappando due volte la battuta all’avversario (con i proverbiali break, uno in apertura e uno in chiusura) e imponendosi per 6-2. Semifinale raggiunta dunque per lo spagnolo, che sfiderà Sinner con 24 ore in meno di riposo ma sempre da favorito.