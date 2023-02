Ranking Atp aggiornato a lunedì 13 febbraio: Sinner torna in top 15 grazie alla vittoria di Montpellier

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 13 febbraio. L’unica novità in top 10 riguarda il best ranking di Taylor Fritz, che scavalca Auger-Aliassime al settimo posto. Per il resto, il grande protagonista della settimana è Jannik Sinner, che grazie al successo nell’Atp 250 di Montpellier guadagna tre posizioni e torna tra i primi 15 del mondo, più precisamente al 14° posto. Perde due posizioni Lorenzo Musetti, che scivola in 20^ piazza, mentre Matteo Berrettini è 23°. Passi indietro per Lorenzo Sonego e Fabio Fognini; Marco Cecchinato invece entra in top 90. Da segnalare infine l’esordio tra i primi 200 di Matteo Gigante, fresco vincitore del Challenger di Tenerife 3. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 6 febbraio

Novak Djokovic 7.070 Carlos Alcaraz 6.730 Stefanos Tsitsipas 5.940 Casper Ruud 5.515 Andrey Rublev 4.065 Rafael Nadal 3.815 Taylor Fritz 3.455 Felix Auger-Aliassime 3.260 Holger Rune 3.136 Hubert Hurkacz 2.950

GLI ITALIANI

14. Jannik Sinner 2.445 (+3)

20. Lorenzo Musetti 1.821 (-2)

23. Matteo Berrettini 1.780 (-1)

60. Lorenzo Sonego 790 (-4)

66. Fabio Fognini 778 (-8)

89. Marco Cecchinato 592 (+4)