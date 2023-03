Premier Padel Doha 2023: Gonzalez e Ruiz stendono Galan e Lebron

La sconfitta di Juan Lebron e Ale Galan ha caratterizzato una ricca giornata di quarti di finale al Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. La prima coppia di entrambi i ranking mondiali ha salutato il Premier Padel di Doha perdendo contro “Momo” Gonzalez e Alejandro Ruiz. La settima coppia del seeding si è aggiudicata il derby iberico con il punteggio di 6-4 7-6(2) in 1 ora e 31 minuti, ottenendo così una delle vittorie più belle del proprio percorso. Le condizioni più lente rispetto a quelle dell’ultimo scontro diretto di Milano hanno aiutato “Momo” e Ale per loro stessa ammissione, che hanno avuto però il merito di interpretare alla perfezione la sfida. Qualche gratuito di troppo tradisce nei momenti importanti Galan e Lebron che per il secondo anno di fila si vedono sfuggire il primo major dell’anno. Nel secondo parziale dopo aver recuperato un break la prima coppia del torneo ha ceduto al tie-break dove è partita con un parziale negativo di 1-6, che è poi stato fatale. L’ultimo match di giornata, nella notte qatariota, ha decretato gli avversari di Gonzalez e Ruiz. Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez confezionano una rimonta perfetta e prevalgono per 1-6 6-3 6-4 su Pablo Lima e Jorge Nieto. Il duo formato dal brasiliano e dallo spagnolo dopo aver dominato il parziale inaugurale ha subito il rientro degli argentini, che hanno letto tatticamente meglio la seconda parte di match.

Nessuna sorpresa nell’altra metà di tabellone dove Arturo Coello e Augustin Tapia non incappano in particolari problemi nella sfida contro Maxi Sanchez e Lucas Campagnolo. I vincitori del Master World Padel Tour di Abu Dhabi hanno liquidato per 6-4 6-3 gli avversari reduci dal sorprendente trionfo su Paquito Navarro e Juan Tello. Nel primo parziale Tapia e Coello hanno rimediato ad un possibile rientro degli avversari che da 5-2 avevano recuperato il break di svantaggio, salvo poi vanificare tutto. Un break di svantaggio la quinta coppia del seeding lo recupera invece nel secondo set in partenza, quando ricuce subito uno 0-2. Da quel momento fila tutto liscio come l’olio sul centrale, dove i due hanno conquistato un altro convincente successo. Per loro si concretizzerà l’attesissima sfida contro Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno. I due argentini hanno vinto 7-6(2) 6-4 contro Javier Garrido e Federico Chingotto in una sfida caratterizzata dal campo lento di Doha per durata e costruzione degli scambi. I due che si conoscono dai tempi del circuito junior stanno gradualmente prendendo confidenza e potrebbero provare a regalarsi la prima finale della propria stagione.