14 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Questo il bottino della prima partita di Luka Doncic con la canotta dei Los Angeles Lakers. Il playmaker sloveno gioca 24 minuti all’esordio con i gialloviola e termina con il 36% dal campo (5/14 e 1/7 da tre). 24 minuti sul parquet dello Staples Center per l’ex Dallas Mavericks, rientrato stanotte quasi due mesi dopo l’infortunio al polpaccio (25 dicembre 2024). Tutto facile per la squadra di JJ Redick, che passeggia su Utah 132-113 inanellando la sesta vittoria consecutiva (nona nelle ultime dieci). LeBron James va vicino alla tripla doppia con 24 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Austin Reaves ne aggiunge 22 con 9 rimbalzi e 4 assist. 21 e 6 rimbalzi per Rui Hachimura. Bene dalla panchina Jordan Goodwin (17 punti+8 rimbalzi). Sponda Jazz doppia doppia per Josh Collins (17 punti+11 rimbalzi) e 17 punti per Lauri Markannen. Nella notte dell’esordio di Doncic, Dallas cade all’overtime in casa contro Sacramento 129-128. Decide il canestro a tre secondi dalla fine di DeMar DeRozan, che mette la ciliegina sulla torta a una prestazione da 42 punti (season high), 7 rimbalzi e 3 assist. Solido Domantas Sabonis con 16 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Mavs orfani di Anthony Davis, protagonista della trade con Doncic ed infortunatosi all’adduttore sinistro (almeno un mese di stop) nella sfida con Houston di tre giorni fa. Kyrie Irving ultimo a mollare con 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.

Oklahoma domina in casa contro New Orleans. 137-101 per i Thunder, che archiviano la pratica in due quarti andando all’intervallo lungo sopra di 22 (72-50). 31 punti per Shai Gilgeous-Alexander in 31 minuti in campo (+12 di plus/minus). Sponda Pelicans, Trey Murphy III si conferma grande realizzatore, e non solo, con 23 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Facile anche Cleveland in casa con Minnesota. 128-107 per i Cavs grazie ai 28 punti con 10 rimbalzi e 6 assist di Evan Mobley. Solita prova corale della franchigia dell’Ohio con sei giocatori in doppia cifra. Donovan Mitchell e Darius Garland combinano 40 punti (23+17). 15 per TJ Jerome in uscita dalla panchina e 14 punti+13 rimbalzi per Jarrett Allen. Anthony Edwards ne mette 44, ma i Timberwolves mancano di creatività in fase offensiva escluso lo straordinario talento della guardia con la canotta numero 5. Boston non sbaglia in trasferta a Miami. Altra sfida a senso unico con i Celtics che passano 103-85. 33 punti con 8 rimbalzi per Jayson Tatum e 17 per Kristaps Porzingis. Doppia doppia da 16 punti+10 rimbalzi per Al Horford. Heat senza Herro e Jaquez Jr. Bene Bam Adebayo con 22 punti, 12 rimbalzi e 4 assist.

Nelle altre partite

Denver batte Portland 146-117. Nikola Jokic stranamente non va nemmeno in doppia doppia. Sono però 40 i punti del centro serbo, che aggiunge comunque 7 rimbalzi e 8 assist (+22 di plus/minus) in 31 minuti di gioco. Bene Christian Braun con 26 punti e 6 rimvalzi. Jamal Murray 17 punti+8 assist. Trail Blazers male con il quintetto. I migliori realizzatori sono Dalano Banton (22 punti) e Donovan Clingan (21), entrambi dalla second unit. Golden State piega Milwaukee a domicilio 125-111. Steph Curry c’è e mette a referto 38 punti, 6 rimbalzi e 4 assist con il 50% dal campo (12/24 e 6/16 da tre). 20 punti, 9 rimbalzi e 6 assist per Jimmy Butler, alla seconda con la canotta degli Warriors, che mettono in fila la seconda vittoria dopo i ko con Jazz e Lakers. Bucks senza Giannis Antetokounmpo, che salterà anche l’All-Star Game. Non bastano i 38 punti con 5 rimbalzi e 7 assist di Damian Lillard. San Antonio vince in casa di Washington 131-121. Gli Spurs soffrono, ma ci pensa Victor Wembanyama con 31 punti, 15 rimbalzi, 4 assist e il 57% dal campo (12/21 e 5/8 dall’arco). De’Aaron Fox porta 30 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Chris Paul con 8 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Terza sconfitta in fila per i Wizards. Nella sfida per l’ottavo posto ad Est, Atlanta ha la meglio su Orlando 112-106. 19 punti e 8 assist per Trae Young, sostituto di Antetokounmpo all’All-Star Game. Bene Caris LeVert, arrivato da Cleveland per DeAndre Hunter, con 18 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina. Cadono i Magic, nonostante i 68 punti combinati da Franz Wagner e Paolo Banchero (37+31), che sono anche gli unici in doppia cifra della squadra di Mosley.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 43-10 Boston Celtics 38-16 New York Knicks 34-18 Indiana Pacers 29-22 Milwaukee Bucks 28-24 Detroit Pistons 27-26 Miami Heat 25-26 Atlanta Hawks 26-28 Orlando Magic 26-29 Chicago Bulls 22-31 Philadelphia 76ers 20-32 Brooklyn Nets 19-34 Toronto Raptors 16-37 Charlotte Hornets 13-38 Washington Wizards 9-44

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 43-9 Memphis Grizzlies 35-17 Denver Nuggets 35-19 Los Angeles Lakers 32-19 Houston Rockets 33-20 Los Angeles Clippers 29-23 Minnesota Timberwolves 30-24 Dallas Mavericks 28-26 Sacramento Kings 27-26 Golden State Warriors 27-26 Phoenix Suns 26-26 San Antonio Spurs 23-27 Portland Trail Blazers 23-31 Utah Jazz 12-40 New Orleans Pelicans 12-41

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves 128-107

Orlando Magic – Atlanta Hawks 106-112

Washington Wizards – San Antonio Spurs 121-131

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 97-89

Miami Heat – Boston Celtics 85-103

Milwaukee Bucks – Golden State Warriors 111-125

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 137-101

Dallas Mavericks – Sacramento Kings 128-129 OT

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 146-117

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 142-113