Un altro esonero proprio a pochi giorni da una partita che può decidere la stagione: è arrivato l’annuncio ufficiale del club

Non solo il Monza con il ritorno di Alessandro Nesta. Inizio settimana pieno di ribaltoni per il mondo del calcio e l’ultimo è forse quello più clamoroso.

L’addio del tecnico a pochi giorni dalla partita che può decidere la stagione. Il nome è quello di Priske, tecnico del Feyenoord fino a ieri. La società olandese, avversaria mercoledì del Milan nei playoff Champions, ha comunicato la separazione dall’allenatore “di comune accordo“. Non è bastato il rotondo successo nel weekend contro lo Sparta Rotterdam per mettere in salvo a sua posizione.

Il quinto posto ha convinto la società a prendere una decisione immediata, nonostante l’imminente sfida Champions che rappresenta un appuntamento molto importante. Ora bisognerà aspettare per conoscere il nome del nuovo allenatore: il Feyenoord ha annunciato che quest’oggi ufficializzerà il nome del tecnico che guiderà nei prossimi appuntamenti la squadra. Probabile che si tratti di Pascal Bosschaart, tecnico del settore giovanile della formazione olandese.

Feyenoord, esonero prima del Milan: cosa è successo

Alla base della decisione del Feyenoord di separarsi da Priske ci i risultati contrastanti (prima della vittoria in campionato la squadra aveva raccolto 1 punto in quattro partite e perso 6-1 in Champions contro il Lille) e rapporti non idilliaci.

Dennis te Kloese, direttore generale della società olandese, parla di delusione per la decisione che si è dovuto prendere ed ha spiegato che, nonostante i buoni risultati fatti in Champions, “negli ultimi mesi tutto è stato troppo incerto” e non si sono visti “progressi strutturali sufficienti“. Da qui la scelta di rompere con Priske, nonostante la stima per il professionista e la persona resti immutata. “A volte, bisogna concludere che, nonostante le buone intenzioni e i buoni propositi di tutti, le cose non funzionano” e interrompere questa esperienza.

Resta ora da capire chi siederà in panchina contro il Milan in una partita che vedrà protagonista anche Santiago Gimenez. Il messicano è approdato negli ultimi giorni di mercato in rossonero, proveniente proprio dal Feyenoord, squadra che ha aiutato con le sue reti ad andare avanti in Champions. Ora si troverà i suoi vecchi compagni da avversari, ma non il suo vecchio allenatore, e dovrà trattenere l’emozione e provare a fare bene per trascinare i rossoneri agli ottavi di finale della principale competizione europea.