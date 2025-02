Trasferta impegnativa per Milano, che andrà in trasferta ad Ankara contro l’Halkbank nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Domani fischio d’inizio alle ore 15.00 alla Ziraat Bankkart Volleyball Hall di Ankara. L’Allianz arriva dal successo interno con Padova che ha messo fine alla striscia di due sconfitte consecutive arrivate con Grottazzolina (Superlega) e Zawiercie (Champions). Milano occupa la sesta posizione in classifica in Superlega, 33 punti pari con Verona al quinto posto, e potrà concentrare tutte le sue energie sulla Champions. Dall’altra parte della rete c’è la formazione turca, che è seconda nella massima serie locale con 8 punti di ritardo dalla capolista Ziraat Bankasi.

Il programma degli ottavi di finale

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

Halkbank Ankara – Milano (ore 15.00)

Luneburg – BR Volley (ore 19.00)

St.Nazaire – Olympiakos (ore 20.00)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

Milano – Halkbank Ankara (ore 20.45)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

BR Volley – Luneburg (ore 19.30)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

Olympiakos – St.Nazaire (ore 18.00)

Il tabellone completo

QUARTI DI FINALE

Jastrzebski vs St.Nazaire/Olympiakos

Zawiercie vs Lundeburg/BR Volley

Monza vs Perugia

Projekt Varsavia vs Halkbank Ankara/Milano

OTTAVI DI FINALE

Jastrzebski vs bye

St. Nazaire vs Olympiakos

Zawiercie vs bye

Luneburg vs BR Volley

Monza vs bye

Perugia vs bye

Projekt Varsavia vs bye

Halkbank Ankara vs Milano

In serata Trento in campo in Cev Cup

Oggi Trento sarà in trasferta a Chaumont nell’andata dei quarti di finale di Cev Cup. Fischio d’inizio alle ore 20.00. La squadra di Fabio Soli arriva dalla vittoria al cardiopalma in campionato contro Piacenza (rimonta da 0-2 a 3-2) e nel 2025 ha perso una sola partita (Coppa Italia contro Civitanova). In Superlega sono tre i punti di svantaggio rispetto alla capolista Perugia, ma con una partita in più da giocare (recupero con Cisterna). Michieletto e compagni se la vedranno con la compagine francese, reduce dal 3-0 in casa contro Narbonne. I transalpini, in testa alla massima serie locale, sono in striscia positiva di sei partite. L’ultimo ko risale all’11 gennaio contro Tours.

Il programma

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

Chaumont – Trento (ore 20.00)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

Fenerbahce – Resovia (ore 17.00)

Lubiana – Ziraat Bankasi (ore 18.00)

Roeselare – Tours (ore 20.30)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

Ziraat Bankasi – Lubiana (ore 17.00)

Resovia – Fenerbahce (ore 18.00)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

Tours – Roeselare (ore 20.00)

Trento – Chaumont (ore 20.30)

Il tabellone

Fenerbahce vs Resovia

Roeselare vs Tours

Chaumont vs Trento

Lubiana vs Ziraat Bankasi

Civitanova impegnata in Challenge Cup

Giovedì alle 20.30 c’è la Lube a caccia di un posto in finale in Challenge Cup. La squadra allenata da Giampaolo Medei affonterà Spor Toto nell’andata delle semifinali. Fischio d’inizio alle ore 20.30. Civitanova ha subito l’occasione per riscattare il ko in casa di Modena in campionato che ha interrotto la serie di nove successi in fila tra Challenge Cup, Superlega e Coppa Italia. Dall’altra parte della rete ecco la formazione turca che occupa il quarto posto in Serie A locale ed è imbattuta da quattro partite. L’ultima sconfitta è arrivata in casa del Fenerbahce il 25 gennaio.

Il programma

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

Sporting – Lublin (ore 20.30)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

Lube Civitanova – Spor Toto (ore 20.30)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

Sport Toto – Lube Civitanova (ore 14.00)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

Lublin – Sporting (ore 18.00)

Il tabellone

Sporting vs Lublin

Lube Civitanova vs Spor Toto