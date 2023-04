Milwaukee Bucks-Miami Heat stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Milwaukee Bucks e Miami Heat, gara-5 della serie playoff NBA 2022/2023. La prima forza della Eastern Conference non si sarebbe probabilmente mai immaginata di trovarsi sotto 1-3 nel round d’esordio e con la possibilità di una clamorosa eliminazione. In gara-4 è finalmente tornato sul parquet Giannis Antetokounmpo, ma un Jimmy Butler d’annata gli ha rovinato la festa, portando i Miami Heat ad avere il match point per approdare alle semifinali. Il primo lo si gioca a Milwaukee, dove il pubblico di casa proverà a spingere la squadra verso il 2-3 e il ritorno della serie a Miami. La palla a due è prevista nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 26 aprile, alle 03:30 italiane. Diretta su Sky Sport NBA e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW ed NBA League Pass.