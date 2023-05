Miami Heat-New York Knicks stanotte in tv: orario e diretta streaming gara-4 Playoff Nba 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la sfida tra Miami Heat e New York Knicks, gara-4 della serie di playoff NBA 2022/2023. Ghiotta chance di allungare per la franchigia della Florida, avanti 2-1 grazie al successo al Madison Square Garden e determinata a mettere in discesa il confronto. Secondo i bookmakers saranno proprio Butler e compagni a partire favoriti, ma guai a sottovalutare i Knicks, che vogliono ovviamente restare in scia ed impattare sul 2-2. Chi avrà la meglio? La palla a due è prevista stanotte, tra lunedì 8 e martedì 9 maggio alle ore 01:30. Diretta in esclusiva su NBA League Pass.