Sassuolo-Bologna, Dionisi: “Buona prestazione, peccato per le occasioni perse”

Pareggio per 1-1 fra Sassuolo e Bologna nel derby emiliano fra realtà solide di questo campionato di Serie A. Nel post partita ha parlato Alessio Dionisi ai microfoni di Sky Sport. Per il tecnico una buona prestazione da parte dei suoi, con qualche mancanza sotto porta nell’ultimo passaggio.

Le parole di Dionisi: “Oggi è un peccato perché sull’1-0 potevamo fare il secondo, ma la partita è stata equilibrata. Il Bologna ha più fisicità e questo aspetto potevamo soffrirlo, ma nel secondo tempo siamo stati noi a far di più la partita. Il pareggio penso sia giusto: peccato non aver trovato la vittoria. È mancata la stoccata giusta dei giocatori determinanti: Berardi domenica è stato in campo tutta la partita e oggi è stato stoico fino alla fine, visto che veniva da uno stop. Peccato per l’occasione di Henrique che poteva fissare la partita. Ci aspettavamo nel Bologna un attaccante dall’inizio, invece Thiago ha fatto una scelta diversa“.

Conclude: “Potevamo andare in difficoltà senza un riferimento, invece i difensori e i centrocampisti sono stati molto bravi. Abbiamo concesso poche giocate tra le linee e non era semplice, considerando che loro giocavano con cinque centrocampisti. In alcuni momenti abbiamo gestito bene la partita e nel secondo tempo ci è mancato concludere in porta. I ragazzi devono trovare risorse da loro stessi e dalla squadra, mentre gli altri alle volte le trovano dal pubblico: purtroppo i nostri tifosi sono in minoranza, ma ci sostengono sempre. Abbiamo subito molte critiche per i nostri inizi di partita, ma oggi siamo scesi in campo bene ci abbiamo provato fino alla fine a vincere, ma dovevamo stare attenti anche a non scoprirci. Non dobbiamo accontentarci perché un campionato che poteva sembrare buono può diventare ottimo: siamo a ridosso di squadre che prima vedevano da lontano e per le quali si parlava di Europa“.