Sassuolo-Bologna, Thiago Motta: “Ci è mancata brillantezza. Orsolini deve dare di più”

Dopo il pareggio nel derby emiliano fra Sassuolo e Bologna, terminato per 1-1, nel post partita sono arrivate le parole del tecnico dei rossoblu che ha sottolineato che nel match del Mapei è mancata brillantezza. Ai microfoni di Sky Sport Thiago Motta ha rilasciato queste dichiarazioni.

Le parole di Motta: “E’ mancata alla fine la giocata negli ultimi metri, dove possiamo essere più creativi e finire l’azione in modo migliore. Dobbiamo portare meglio la palla nella metà campo avversaria per poter vincere partite come quella di oggi. Il tiro da fuori è un opzione, considerando che fatichiamo nel crossare la palla in area avversaria con squadra schierata. Dominguez ha fatto un gran bel gol, è stato bravo. È chiaro che non conta solo la disposizione tattica, ma anche gli interpreti: quelli di oggi erano giusti, responsabili e con grande palleggio. In certi momenti siamo stati noi a controllare la partita, in altri momenti loro: credo che entrambe le squadre abbiano fatto una buona prestazione. Cambiaso? Lui ha tutta la libertà del mondo, perché è un ragazzo intelligente e capisce bene quando deve creare superiorità o stare largo. Barrow dava ampiezza e profondità, mentre Cambiaso costruiva dentro al campo e può arrivare da dietro al momento giusto e sorprendere. Abbiamo la fortuna di avere un ragazzo che, oltre a fare il terzino sinistro, gioca bene anche in altre posizioni“. Su Orsolini: “Dipende da lui, ha qualità, ma deve fare di più, dando continuità durante la settimana e lavorando duramente su quello che chiediamo noi. Oggi non è stato a livello suo e della squadra: ora ha una settimana per lavorare in vista della partita contro la Roma. Chi sta bene gioca e Arnautovic oggi aveva venti minuti nelle gambe: continueremo così per cercare di metterlo a disposizione“.