Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming finale play-in NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, match valido per la finale dei play-in di NBA 2022/2023. Ultima chiamata per i play off. I Timberwolves hanno perso ai supplementari la sfida contro i più quotati Lakers e ora provano a riscattarsi contro i Thunder, capaci di estromettere i Pelicans. Impegno non facile per Towns e compagni, che sfideranno una franchigia in gran forma e in grado di poter contare su due talenti come Gilgeous-Alexander e Giddey. La palla a due è prevista per stanotte, tra venerdì 14 e sabato 15 aprile alle ore 03:30. Diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go e su NBA League Pass.