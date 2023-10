Ascolti Dazn settima giornata Serie A 2023/2024: oltre 5 milioni e 600 mila spettatori

Gli ascolti Dazn per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Una tre giorni di match che si rivela la migliore a livello di auditel di questo campionato: quasi 5 milioni e 700 mila persone hanno assistito al week-end di partite. La più vista è stata Atalanta-Juventus che ha superato il milione e centomila così come Milan-Lazio di sabato. Da ricordare che Salernitana-Inter, Bologna-Empoli e Fiorentina-Cagliari erano in diretta e in co-esclusiva anche sui canali Sky Sport. Ecco tutti i dati completi partita per partita.

ASCOLTI SETTIMA GIORNATA DAZN SERIE A 2023/2024 (5.663.811)

Lecce-Napoli 696.920

Milan-Lazio 1.104.823

Salernitana-Inter 697.084

Bologna-Empoli 187.866

Udinese-Genoa 319.103

Atalanta-Juventus 1.134.800

Roma-Frosinone 841.251

Sassuolo-Monza 116.928

Torino-Verona 77.483

Zona Gol 186.176

Fiorentina-Cagliari 301.377