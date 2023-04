LA Lakers-Memphis Grizzlies stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, gara-3 della serie playoff NBA 2022/2023. La serie si trasferice in California dopo l’1-1 in Tennessee, con i Grizzleis che potrebbero ritrovare in campo anche Ja Morant dopo l’assenza in gara-2 dovuta ad un infortunio alla mano destra. I Lakers per tornare avanti hanno bisogno che si presenti in campo l’Anthony Davis ammirato in gara-1 e non quello decisamente sotto il par di gara-2. La palla a due è prevista questa notte, tra sabato 22 e domenica 23 aprile, alle 04:00 italiane. Diretta in esclusiva sulla piattaforma NBA League Pass.