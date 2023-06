Highlights Miami Heat-Denver Nuggets 95-108: Nba Finals 2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 17

Gli highlights di gara-4 delle Nba Finals con i Denver Nuggets che hanno battuto i Miami Heat 95-108. Protagonista Aaron Gordon, autore di 27 punti (oltre a 6 rimbalzi e 6 assist, con un +29 di plus-minus 42 minuti). Jokic chiude con 23 punti e 12 rimbalzi aggiungendo anche 4 assist. Murray sigla 15 punti e 12 assist. A Miami non bastano i 25 punti di Jimmy Butler e la doppia doppia di Bam Adebayo (20 punti e 11 rimbalzi). Gara-5, che potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo, è in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì a Denver.