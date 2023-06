ONE Championship Fight Night 11, Martine Michieletto al debutto: orario, tv e streaming

Martine Michieletto è pronta a debuttare nel palcoscenico dei sogni, One Championship. L’atleta valdostana combatterà nella notte italiana tra il 9 e il 10 giugno 2023, in occasione dell’evento “ONE Fight Night 11″, contro l’inglese Amber Kitchen. Un confronto dal grande spettacolo con le regole del muay thai. Il main event (che inizierà alle 02:00) prevede il match valido per la cintura tra il campione in carica Regian Eersel e Dmitry Menshikov, ma all’interno dell’evento c’è spazio anche per la stella Superbon. Potrete seguire la Fight Night su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn.

Programma One Fight Night 11

Dalle 02:00, Rade Opačić vs. Guto Inocente (pesi massimi, Kickboxing)

A seguire, Hu Yong vs. Woo Sung Hoon (pesi mosca, Mma)

A seguire, MARTINE MICHIELETTO vs. Amber Kitchen (pesi paglia, Muay Thai)

A seguire, Artem Belakh vs. Kwon Won Il (pesi gallo, Mma)

A seguire, Nieky Holzken vs. Arian Sadiković (pesi leggeri, Kickboxing)

A seguire, Mansur Malachiev vs. Jeremy Miado (pesi paglia, Mma)

A seguire, Superbon Singha Mawynn vs. Tayfun Özcan (pesi piuma, Kickboxing)

A seguire, Ilya Freymanov vs. Shinechagtga Zoltsetseg (pesi piuma, Mma)

A seguire, Kade Ruotolo (c) vs. Tommy Langaker (pesi leggeri, Mondiale Grappling)

A seguire, Regian Eersel (c) vs. Dmitry Menshikov (pesi leggeri, Mondiale Muay Thai)