Juventus, Gazzetta: “Maxi offerta dall’Arabia Saudita per Allegri, vertice a Montecarlo”

L’Arabia Saudita irrompe sul futuro di Massimiliano Allegri, legato alla Juventus ancora da due anni di contratto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i colloqui tra gli emissari di Riad e l’allenatore bianconero si sono intensificati negli ultimi giorni e il vertice per discutere di un possibile arrivo di Max nel calcio saudita è stato fissato a Montecarlo. Non è ancora chiaro quale sia il club in questione, ma le big del paese senza panchina sono due: l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al-Hilal (che ha fallito l’assalto a Messi). Secondo la Gazzetta, gli indizi conducono proprio all’Al-Hilal. E l’offerta potrebbe essere tre/quattro volte superiore rispetto all’attuale stipendio del tecnico (7 milioni più bonus). In caso di divorzio, riporta il quotidiano, l’intenzione è quella di ripartire da un grande ex juventino: Tudor o Conte.