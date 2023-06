Mondiali Under 20, Giovane verso la finale: “Tutti uniti per il nostro obiettivo”

Cresce l’attesa per la finale del Mondiale Under 20, con gli Azzurrini che sfideranno l’Uruguay al Maradona di La Plata. Una finale a cui l’Italia è arrivata con grande merito grazie, oltre che al talento, alla grande forza di gruppo e all’amicizia che lega i giocatori. Così come spiega il capitano Samuel Giovane, intervenuto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Conoscevo già tutti i ragazzi: ottimi giocatori e soprattutto ottime persone. La nostra forza va oltre il talento, e solo se si è uniti si possono raggiungere grandi traguardi” ha dichiarato.

“Chi mi ha stupito? Tutti, ma se devo fare un nome dico Esposito. Non avevo mai giocato con lui, ma fin dalla prima partita si è rivelato fondamentale per i nostri equilibri: corre tanto, lotta, ci fa salire, è bravo coi piedi e ha tanta personalità” ha aggiunto Giovane, che si è poi soffermato a parlare dell’Uruguay: “Non l’abbiamo ancora visto. Ma se sono arrivati fin qui di sicuro scarsi non sono. E poi affrontare una squadra sudamericana è sempre dura, hanno quella grinta tipica loro. Sarà una partita stimolante”.

Su ct Nunziata: “Siccome giochiamo una partita pochi giorni dopo l’altra, per lo più ci lascia tranquilli. Vuole che accendiamo la testa ed entriamo in mood partita solo dall’allenamento di rifinitura in poi”.