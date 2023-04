Napoli-Milan 1-1, Calabria: “Orgoglioso della squadra, l’obiettivo è alzare la coppa da capitano”

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la qualificazione del Milan in semifinale di Champions League 2022/2023: “I risultati non arrivano per caso quando fai queste prestazioni. Sono orgoglioso della squadra per come ha interpretato il doppio confronto. Abbiamo dimostrato grande spirito di sacrificio e corso l’uno per l’altro“. Il capitano dei rossoneri ha poi aggiunto: “La semifinale è un sogno, ma vogliamo giocare anche la terza partita rimasta. L’obiettivo non può che essere alzare la coppa da capitano. Sicuramente ci sono squadre più forti di noi, ma resta pur sempre una partita e una giornata positiva o negativa può capitare a tutti“.