Basket, il calendario NBA 2023/24: si partirà il 25 ottobre

Stilato il calendario per la nuova stagione di NBA 2023/24. Inizio fissato per il 25 ottobre, la prima giornata vedrà già la sfida tra i campioni uscenti dei Denver Nuggets ospitare alla Ball Arena i Los Angeles Lakers, a seguire i nuovi Phoenix Suns di Beal, Durant e Booker faranno visita ai Golden State Warriors di Curry e dell’ex Paul. Il giorno dopo i Boston Celtics saranno di scena al Madison Square Garden contro i New York Knicks e sempre il 25 ottobre ci sarà il debutto con San Antonio della prima scelta assoluta dell’ultimo draft, il francese Victor Wembanyama, atteso subito al confronto con Luka Doncic e i Dallas Mavericks.

Danilo Gallinari, esordirà con la maglia Washington Wizards a Indianapolis contro i Pacers, mentre il 27 andrà in scena la prima rivincita dell’ultima finale della Eastern Conference fra Miami e Boston nella tana dei Celtics. Cinque i match a Natale: si inizia con New York-Milwaukee, poi Denver-Golden State, Lakers-Boston e quindi Miami-Philadelphia e Phoenix-Dallas. Ogni squadra giocherà 80 gare contro le precedenti 82 vista la novità dell’in-season tournament a novembre. La regular season si chiuderà il 14 aprile.