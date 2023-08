Conference League 2023/24: Club Brugge, Besiktas e Dinamo Kiev si prendono il successo

Si chiude il terzo turno di qualificazione della Conference League 2023/24. Il Bodo Glimt lascia a zero il Pyunik, e anche nel match di ritorno affonda il colpo: termina 0-3. E’ la formazione norvegese a conquistare il passaggio al turno successivo della competizione, confermando la superiorità in campo: a segno quest’oggi Pellegrino su rigore, Berg e Gulliksen. Lascia la competizione il Maribor, il Fenerbahce conquista il trionfo per 3-0: a segno Kahnveci al 17esimo, Szymanski al 77esimo e Tadic due minuti più tardi. Reti inviolate da parte degli sloveni.

Vittoria anche per la Dinamo Kiev che si prende il successo contro l’Aris ai rigori. Dopo le reti di Djurasek per i greci e di Voloshyn e Karavaev per gli ucraini, il match viene deciso ai penalty. E’ la formazione di Lucescu a superare gli avversari con 6 tiri insaccati, contro a cinque. Il Plzeň vince ancora contro il Gzira, che lascia la competizione: termina 0-2. A sbloccare il risultato ci pensa Traore al 47esimo, è poi Vikanova a raddoppiare al 70esimo. Reti bianche per i maltesi. Firma il passaggio alla fase successiva anche il Twente: termina 0-3 contro il Riga FC. E’ Rots al 57’esimo a sbloccare il match, sono poi le reti di Besselink e Unuvar sul finale a mettere il sigillo sul match.

Il Club Brugge passa il turno senza problemi, anche questa volta la vittoria è sostanziale: termina 1-5 contro l’Akureyri. A segno per i belgi Boyata, Skoras e Yaremchuk con tripletta, vana la rete di Petersen messa a segno al 59esimo. Bene anche per il Besiktas che vince 2-1 in rimonta sul Neftci Baku: sbloccano il match gli azeti con Mahmudov, poi le reti di Aboubakar e Muleka firmano la vittoria della formazione di Gunes. Bene anche l’Alkmaar che vince 2-0 contro l’FC Santa Coloma: van Bommei sblocca il risultato al 41esimo del primo tempo, è poi Lahdo a mettere il sigillo su match e passaggio del turno, al 78esimo.