Fiorentina-Rapid Vienna: data, orario e diretta tv ritorno playoff Conference League

La Fiorentina si prepara ad affrontare i Playoff di Conference League 2023/24. Il club viola è subentrato in competizione dopo la squalifica inflitta alla Juventus dalla UEFA, per il caso delle plusvalenze. Dopo il match d’andata, la formazione di Vincenzo Italiano scenderà in campo per la sfida di ritorno contro il Rapid Vienna, valevole per l’accesso alla fase a gironi. La gara sarà giocata il 31 agosto alle ore 20:00 e sarà visibile in diretta sia su Sky che su Dazn.

