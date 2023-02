Basket, Banchero sulla Nazionale: “Ci penserò parecchio e deciderò alla fine della stagione”

“Sì, ci penserò parecchio e deciderò alla fine della stagione”. Paolo Banchero anche da Salt Lake City, dove è in corso il week-end dedicato all’All-Star Game NBA, ribadisce il suo pensiero sulla possibilità di giocare con la maglia della Nazionale italiana di basket. Una battuta anche sulla sua simpatia calcistica per il Milan. “Mi hanno mandato una maglia personalizzata – dice Banchero -, è stato un gran bel regalo. Se sono un appassionato di calcio? Mia sorella gioca a calcio all’università per cui lo seguo. Non posso dire che sia il mio sport preferito, ma lo seguo”.