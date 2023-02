Coni, Giovanni Malagò celebra 10 anni di presidenza: “Ho dovuto imparare tutto, sono orgoglioso di quanto fatto”

“Volevo fare quello che sto facendo da quando avevo 28 anni. E’ stato un decennio pesante, complicato, faticoso. Ma ne sono orgoglioso. Mi guardo indietro e vedo dei risultati incredibili. Il Coni è una macchina gigantesca e ho dovuto imparare tutto”. Giovanni Malagò, presidente del Coni, festeggia con queste parole i dieci anni dalla sua prima elezione in un’intervista al Corriere dello Sport.

“I nostri 14 milioni di tesserati non vogliono ingerenze dalla politica. I partiti che ci hanno provato sono stati bastonati alle urne. Collaborazione sì, ingerenze no. Io, nel frattempo, ho vinto 3 elezioni con un consenso sempre maggiore”. Malagò spiega poi cosa si aspetta dal governo Meloni: “Una svolta, perché così non è possibile andare avanti. Il ministro Abodi lo sa”. Riguardo al rapporto con i precedenti governi: “Abbiamo cominciato con Monti. Sette governi diversi. No, otto perché Conte l’abbiamo avuto due volte. Al Cio ci dicono che siamo dei fenomeni, quella italiana è una vera follia. Serve una stabilità politica. Ci siamo trovati benissimo con tutti, a parte la presidenza Conte. Benissimo anche con Draghi, ma l’esperienza della sottosegretaria Vezzali è stata traumatica”.

Parigi 2024 si avvicina sempre più e Malagò ammette: “Vogliamo andare meglio di Tokyo ma sarà l’ultima Olimpiade con certi risultati. E lo dice un ottimista. Per il numero di medaglie conterà la presenza o meno dei russi. Fa benissimo il Cio a perseguire l’obiettivo di coinvolgere tutti. Il Cio è forte se resta unito. Togliere ai russi bandiera, inno e squadre mi sembra abbastanza. Rischiamo però che qualcuno non voglia gareggiare se c’è un russo in pedana o in corsia”.

Sulla norma dei tre mandati che i presidenti delle Federazioni sportive vogliono cancellare: “Dodici anni non bastano per lasciare un’eredità? “Secondo me bastano, lo dico con molta franchezza. Il Coni è un ente pubblico, le federazioni sono di natura privatistica. Non è una partita che mi riguarda. Ho un numero enorme di incarichi, se dovesse mancarne uno non sarebbe un problema”.

Malagò non si vede alla guida del Comitato Olimpico Internazionale: “Il presidente del Cio ha un ruolo che ti assorbe al 100%. Il mio mandato scade il 30 maggio 2025 e ho talmente tante cose da fare qui, tra Milano Cortina, il settore privato, il mondo delle istituzioni, che non mi ci vedo proprio a vivere a Losanna. Sono comunque dell’idea che debba essere Bach a individuare la persona giusta per continuare la sua opera”.