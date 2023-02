Golf, PGA Tour: scivola indietro Woods al ‘Genesis Invitational’, fuori Francesco Molinari

Brutto secondo round per Tiger Woods al ‘Genesis Invitational’, dove è scivolato fino alla sessantesima posizione dopo la sospensione per oscurità, con uno score di 143 (+1). Molti errori per il campione americano e anche diverse polemiche dopo uno scherzo con l’amico Justin Thomas definito da molti come di cattivo giusto. Il 15 volte campione Major è finito nel mirino della critica per aver messo nelle mani di Thomas (durante il primo round) un assorbente che quest’ultimo ha lasciato cadere a terra sorridendo. Un gesto che ha provocato forti critiche. Sul percorso del Riviera Country Club, in testa alla classifica con 132 (-10) colpi c’è ancora Max Homa. A tallonarlo, con 133 (-9), ecco lo spagnolo Jon Rahm e gli statunitensi Keith Mitchell e Lee Hodges. Può invece già considerarsi eliminato Francesco Molinari, 125/o con 150 (+8).