L’Nba sta avviando i contatti con alcuni dei principali club calcistici europei per offrire il proprio sostegno a una nuova lega di basket nel Vecchio Continente, con l’obiettivo di espandere la propria influenza a livello internazionale. Questo progetto potrebbe rappresentare una significativa espansione internazionale da parte della lega nordamericana. Secondo quanto riporta Reuters, durante la riunione del Board of Governors di questa settimana, la lega fornirà aggiornamenti sul suo impegno nell’esplorazione di una nuova lega di basket maschile in Europa, in collaborazione con la FIBA (Federazione Internazionale di Basket), a conferma della serietà dell’iniziativa.

I club coinvolti nel progetto

Tra i club calcistici coinvolti nelle trattative ci sono alcuni nomi prestigiosi, come il Paris Saint-Germain e il Manchester City. Entrambi i club avrebbero mostrato interesse nel finanziare e sostenere questa nuova lega di basket. Secondo Bloomberg News, si è parlato anche della possibilità di investitori legati a una squadra con sede a Londra. Questi contatti suggeriscono che la nuova lega avrà una portata internazionale, con potenziali franchise distribuite in vari paesi europei. Il PSG, di proprietà di Qatar Sports Investments, ha confermato di essere stato avvicinato per una possibile franchigia a Parigi, manifestando il proprio interesse in merito. L’Nba intanto starebbe valutando i piani per lanciare circa otto franchigie in tutta Europa, con l’aspettativa di una vendita iniziale di circa 500 milioni di dollari per ogni squadra.

Il progetto europeo della Nba potrebbe evolversi in un’importante sfida a lungo termine per il dominio del basket mondiale. A febbraio, il Financial Times aveva rivelato che un gruppo di investitori stava cercando di creare una lega di basket che spazierebbe tra Asia ed Europa, con l’ambizione di rivaleggiare con l’Nba. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita avrebbe partecipato come partner strategico, mentre la banca svizzera Ubs svolgerebbe il ruolo di consulente finanziario. Questa visione globale, con la forza finanziaria di investitori internazionali, potrebbe spingere ulteriormente la lega ad acquisire una portata davvero internazionale.