Francesco “Pecco” Bagnaia, due volte campione del mondo in MotoGP, ha iniziato la stagione 2025 con alcune difficoltà, trovandosi a dover rincorrere i suoi principali avversari dopo le prime due gare. La scorsa stagione, Bagnaia ha perso il titolo mondiale a favore di Jorge Martín, e quest’anno si trova ad affrontare la concorrenza interna del nuovo compagno di squadra, Marc Márquez, che ha iniziato in modo straordinario la sua avventura con Ducati.​

Analisi delle prime gare della stagione 2025

La stagione è iniziata con il Gran Premio di Thailandia, dove Marc Márquez ha dominato sia la gara sprint che la gara principale, conquistando la pole position e vincendo entrambe le competizioni. Bagnaia ha ottenuto un terzo posto nella gara sprint e nella gara principale, mostrando un ritmo competitivo ma non sufficiente per contrastare Márquez e suo fratello Álex, che ha concluso secondo in entrambe le occasioni. ​

Nel secondo appuntamento in Argentina, la situazione non è migliorata per Bagnaia. Márquez ha continuato la sua serie positiva, vincendo sia la gara sprint che la gara principale. Bagnaia ha concluso terzo nella sprint, ma nella gara principale è scivolato al quarto posto, superato anche da Franco Morbidelli, che ha conquistato un sorprendente terzo posto.

Dopo queste due gare, Márquez guida la classifica con 50 punti, seguito da Álex Márquez con 40 punti e Bagnaia con 31 punti, evidenziando un gap significativo già nelle prime fasi del campionato.​

Difficoltà tecniche e considerazioni sul mezzo

Le prestazioni di Bagnaia sono state influenzate da una mancanza di feeling con la nuova Ducati GP25. Il pilota ha espresso insoddisfazione riguardo al comportamento della moto, al punto da considerare un ritorno al modello precedente, la GP24, attualmente utilizzata da Álex Márquez e Franco Morbidelli. Questa decisione riflette la sua frustrazione nel non riuscire a esprimere al meglio il proprio potenziale con l’attuale configurazione.

Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha riconosciuto le difficoltà di Bagnaia, esprimendo amarezza per la situazione e sottolineando l’importanza di mettere il pilota nelle condizioni ideali per competere al massimo livello. Dall’Igna ha elogiato il talento di Márquez, ma ha ribadito la necessità di supportare Bagnaia nel ritrovare il feeling con la moto.

Prospettive per le prossime gare

Il calendario MotoGP 2025 prevede una serie di appuntamenti cruciali nelle prossime settimane. Dopo il Gran Premio delle Americhe ad Austin (28-30 marzo), seguiranno il Gran Premio del Qatar a Lusail (11-13 aprile) e il Gran Premio di Spagna a Jerez (25-27 aprile). Queste gare offriranno a Bagnaia l’opportunità di recuperare punti e ritrovare la competitività necessaria per rimanere in lotta per il titolo.

Uno degli appuntamenti più attesi è il Gran Premio d’Italia al Mugello, in programma dal 20 al 22 giugno. Per Bagnaia, questa rappresenta una gara di casa, dove avrà il supporto del pubblico italiano. Una performance positiva al Mugello potrebbe rappresentare una svolta nella sua stagione, sia in termini di morale che di classifica. I tifosi interessati a partecipare possono trovare informazioni e acquistare i biglietti MotoGP Mugello 2025 attraverso i canali preposti.