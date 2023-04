Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Hoffenheim, Bundesliga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Hoffenheim, gara valida per la 28esima giornata della Bundesliga 2022/2023. All’Allianz Arena, si affrontano due squadre che, sebbene occupino zone di classifica differenti, possono essere considerate tra le più in forma del campionato: gli ospiti hanno vinto le ultime tre partite, mentre i padroni di casa hanno ottenuto cinque successi nelle ultime sei giornate. L’andata, disputatasi in casa dell’Hoffenheim, è terminata 2-0 in favore dei 32 volte campioni di Germania, i quali hanno trionfato in 13 degli ultimi 20 scontri diretti (3 pareggi, 4 vittorie della squadra di Sinsheim). Il fischio d’inizio è fissato per sabato 15 aprile alle ore 15:30, di seguito le scelte degli allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

BAYERN MONACO: in attesa

HOFFENHEIM: in attesa