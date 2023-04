Lazio, dubbio Immobile dal 1′. Cataldi in vantaggio su Vecino

Prosegue la preparazione della Lazio in vista del big match di sabato sera quando all’Olimpico arriverà la Juventus, ultima squadra allenata da Maurizio Sarri prima dell’approdo in biancoceleste. Pochi i dubbi per il tecnico in vista della rifinitura con il ballottaggio ancora vivo tra Cataldi, favorito, e Vecino per il ruolo di regista. Il grande interrogativo che si protrarrà fino alla vigilia, però, è quello legato a Ciro Immobile: l’attaccante scalpita per tornare dal primo minuto e a fargli posto dovrebbe essere Pedro, pronto a subentrare a gara in corso in una staffetta già annunciata. Qualora Immobile partisse titolare, al suo fianco ci saranno Zaccagni e Felipe Anderson, riportato sulla fascia destra, mentre con lo spagnolo in campo il brasiliano si muoverebbe ancora da falso nove. Intanto proprio il brasiliano e Cataldi si sono recati quest’oggi al reparto Pediatrico del Policlinico Umberto I per far visita ai bambini portando uova di Pasqua e regali da consegnare ai piccoli a nome di tutta la squadra.