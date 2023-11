Highlights Swiatek-Pegula 6-1 6-0, finale Wta Finals Cancun 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 13

Il video con gli highlights di Swiatek-Pegula, finale delle WTA Finals 2023 andate in scena a Cancun, in Messico. La tennista polacca domina l’atto conclusivo dell’ultimo torneo stagionale, lasciando un solo games alla sua avversaria e conquistando per la prima volta in carriera la manifestazione. Un risultato che le permette di riconquistare anche la prima posizione mondiale.