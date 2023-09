Mondiali basket 2023, Pozzecco carica gli azzurri: “Come una famiglia contro gli Stati Uniti”

Venticinque anni dopo l’Italbasket torna a disputare un quarto di finale mondiale. E diciassette anni dopo gli azzurri torneranno a sfidare gli Stati Uniti in una gara ufficiale. Precedenti prestigiosi, che arricchiscono di fascino una sfida che vede Fontecchio e compagni partire chiaramente sfavoriti contro gli avversari a stelle e strisce. Ma dopo aver già firmato l’impresa sulla Serbia, in casa Italia c’è voglia di godersi l’appuntamento di domani, martedì 5 settembre, alla Mall of Asia contro Banchero e compagni. “Ci meritiamo questa partita”, ha detto alla vigilia della sfida il Ct Gianmarco Pozzecco. “I ragazzi si meritano questo palcoscenico perché fin dal primo giorno hanno sudato per essere qui – ha aggiunto il tecnico -. Non abbiamo il pronostico dalla nostra ma con gli USA è sempre così. Con tutti. Sfrutteremo le nostre caratteristiche migliori, ovvero la capacità di muoverci in campo e fuori come una famiglia, aiutandoci l’uno con l’altro come fatto finora e l’intelligenza cestistica dei nostri giocatori. Consapevoli di aver fatto il massimo fin qui arrivando primi nella seconda fase. Impossibile fare paragoni con altre partite del passato contro gli USA. È un nuovo capitolo e non vediamo l’ora di scriverlo”.

Dello stesso avviso è anche il presidente della Fip, Giovanni Petrucci: “Chi conosce bene lo sport sa cosa significhi e quanto sia complicato emergere nel basket di oggi. Oggi ci godiamo la soddisfazione di essere tra le prime otto del Mondo, cosa che visto l’alto livello di questo torneo non è riuscita a tante altre grandi squadre – dice -. Gli Stati Uniti sono favoriti e sono un colosso nel nostro sport ma noi vogliamo vincere e provare ad andare più avanti possibile. La nostra Nazionale è fatta da 12 ragazzi che riescono a farsi amare dando tutto sul campo e giocando sempre con cuore e intelligenza, con una guida carismatica come Gianmarco Pozzecco. Nulla è scontato. Colgo poi l’occasione di fare i complimenti a coach Luca Banchi per il bel percorso che sta facendo con la sua Lettonia”.