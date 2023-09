Juventus: escluse lesioni per Pogba, si ferma Gatti

Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Paul Pogba, uscito acciaccato dalla gara di ieri sera contro l’Empoli. Il centrocampista francese ha svolto gli esami strumentali presso il J|Medical che “hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra”. Nulla di grave per il francese, che dovrebbe essere a disposizione di Allegri per il big match con la Lazio al rientro dalla sosta nazionali. Accertamenti anche per Federico Gatti che ha riportato “una distorsione della caviglia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.