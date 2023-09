Ryder Cup Roma 2023, ecco il Team Europe: il prodigio svedese Ludvig Aberg tra le Wild Card

Quadro completo per la Ryder Cup di Roma. A meno di quattro settimane dal via, il Team Europe ha definito la squadra che prenderà parte alla rassegna più attesa, in programma al Marco Simone Golf and Country Club, dal prossimo 29 settembre all’1 ottobre. Luke Donald, capitano del Team Europe, ha ufficializzato oggi le ultime scelte per la compagine continentale che sfiderà gli Usa nella 44esima edizione della Ryder. Gli inglesi Tommy Fleetwood e Justin Rose, l’irlandese Shane Lowry, il danese Nicolai Hojgaard, l’austriaco Sepp Straka e il neoprofessionista svedese, fresco vincitore dell’Omega Masters a Crans Montana, Ludvig Aberg sono i destinatari delle sei wild card mancanti. Sono loro che quindi vanno ad aggiungersi al nordirlandese Rory McIlroy, allo spagnolo Jon Rahm, al norvegese Viktor Hovland, agli inglesi Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick e allo scozzese Robert MacIntyre, tutti già qualificati. Tanta curiosità per la rapida ascesa di Aberg, 23 anni, svedese, passato professionista solo a giugno e subito vincitore in Svizzera. Uno stato di forma che non è passato inosservato.

“Ovviamente sapevamo cosa stava facendo nella scena universitaria. Guardi cosa ha fatto in quei quattro anni e gli unici paragonabili sono stati Viktor Hovland e Jon Rahm. È così bravo – ha detto Donald a proposito dello svedese – Ho giocato con lui a Detroit e sono rimasto stupefatto dal suo gioco. Ha continuato a stupire e l’ho sfidato a venire in Europa e giocare un paio di eventi. Era quinto (quarto a pari merito) in Repubblica Ceca e sai cosa ha fatto ieri. Per lui è stata come una passeggiata nel parco e per qualcuno così inesperto è stato semplicemente così impressionante”. Il Team USA era stato confermato la scorsa settimana con Brooks Koepka, Jordan Spieth, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Justin Thomas e Sam Burns selezionati dal capitano insieme ai qualificati Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa e Xander Schauffele.