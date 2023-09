Taranto-Foggia, incendio allo stadio Iacovone al termine del match: nessun ferito ma danni ingenti

Un incendio è divampato ieri sera in Curva Sud dello stadio ‘Iacovone’ al termine della sfida di serie C tra Taranto e Foggia che ha visto i rossoblù imporsi con il risultato di 2-0. Non si registrano feriti ma sarebbero ingenti i danni che vedranno il settore in questione della curva sud probabilmente dichiarato inagibile.

Secondo alcuni testimonianze al vaglio della Digos, l’incendio potrebbe essere stato innescato da un fumogeno gettato sui rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica per la pista di atletica sotto gli spalti dove si trovavano i supporters rossoneri, circa 250, che erano entrati allo stadio a metà della ripresa sembra a causa di un incidente stradale durante il tragitto. Un nuovo focolaio si è aperto nelle vicinanze della tribuna laterale e l’incendio ha provocato l’interruzione dell’energia elettrica, situazione che ha comportato anche la sospensione della conferenza stampa post gara dei due allenatori.

Sul posto sono intervenuti con sei mezzi i vigili del fuoco, uno dei quali è rimasto ferito, che hanno fatto evacuare la struttura e proceduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza durate tutta la notte. Le forze dell’ordine hanno identificato alcuni ultras foggiani, prima di scortare la tifoseria ospite all’uscita della città evitando possibili contatti con i supporters locali. Sono in corso accertamenti, anche attraverso il sistema di videosorveglianza dello stadio, per fare piena luce sull’accaduto e stabilire le responsabilità.