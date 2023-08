MotoGp Gp Austria 2023, Marquez: “Sto meglio. Dovremo lavorare bene nel weekend”

E’ iniziata la settimana che porterà al Gran Premio d’Austria per la Moto Gp. Ci sarà anche Marc Marquez che tenterà di fare meglio rispetto a quello che il pilota spagnolo ha fatto vedere finora in questa stagione. Queste sono state le parole del pilota spagnolo.

Marquez: “Ho utilizzato il tempo tra una gara e l’altra per continuare a lavorare sulla mia forma fisica. Ogni giorno sto un po’ meglio, vediamo cosa è possibile fare in Austria. Le condizioni meteorologiche sono incerte, quindi dovremo lavorare bene per sfruttare al meglio il fine settimana. Sappiamo che sarà un altro weekend di duro lavoro per cercare di migliorare e fare un passo avanti per il futuro“.

Queste le parole del compagno Mirr: “Arriviamo al Red Bull Ring con l’obiettivo di fare tesoro di quanto imparato a Silverstone. La domenica non è andata secondo i piani, ma nel complesso il weekend ci ha permesso di fare progressi e di tornare a sentirci a nostro agio sulla moto. Questa è la linea che dobbiamo seguire per cercare di massimizzare il tempo che abbiamo a disposizione in pista“.