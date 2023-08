Mercato NBA: rottura totale fra Harden e i Sixers

Anche NBA è tempo di mercato e di colpi capaci di far girare la testa. Chi potrebbe smuovere il mercato americano del basket è il nome di James Harden che sarebbe definitivamente lontano dai Sixers. Il “Barba“, infatti, starebbe trattando con i L.A. Clippers con la trattativa che sarebbe in buono stato.

L’unico interlocutore reale, gli L.A. Clippers, che incontrava il favore del giocatore, si è rivelato disposto a sacrificare una contropartita piuttosto modesta pur di portarsi a casa l’MVP della stagione 2017-18. Così ora, di fronte alla fattiva impossibilità di imbastire uno scambio che potesse soddisfare insieme le richieste del giocatore e della franchigia, i Sixers hanno reso noto di aver chiuso ogni contatto o negoziazione in merito. L’idea del front office di Philadelphia sarebbe quindi quella di trattenere Harden e provare a ricucire lo strappo al training camp della squadra. Il Barba però non avrebbe nessun pensiero per ricucire il rapporto al momento.