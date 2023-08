La Champions araba non basta a CR7: il portoghese adirato per non essere stato scelto come MVP

Nonostante i suoi innumereveroli trofei nella bacheca personale, condensata anche di Palloni d’Oro, Cristiano Ronaldo è un leone da gara. Il fenomeno portoghese con una doppietta ha contribuito in maniera decisiva a far trionfare il suo Al-Nassr nella Champions League araba, ma questo trofeo evidentemente non è bastato al portoghese.

Infatti, prima della premiazione dell’Al-Nassr sono stati premiati e riconosciuti i premi al livello individuale. Il premio di MVP della gara non è andato a CR7, come molti magari potevano attendere. Milinkovic è stato premiato come miglior giocatore della gara: questo avrebbe scatenato una piccola reazione rabbiosa da parte di CR7 che avrebbe voluto conseguire, anche, questo riconoscimento.