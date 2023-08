Sinner, i precedenti con De Minaur sono incoraggianti: Jannik ha sempre vinto

Manca sempre meno alla finale del Masters 1000 di Toronto 2023, dove Jannik Sinner ha una grossa chance per conquistare il titolo più importante della carriera. Dall’altro lato della rete ci sarà Alex De Minaur e l’azzurro sarà il favorito del match per diversi fattori: classifica, esperienza su certi palcoscenici (ha già giocato due finali nei ‘1000’) ma soprattutto i precedenti.

Sinner e De Minaur si sono già incrociati per quattro volte e ha sempre vinto l’altoatesino. Il primo confronto è andato in scena sul cemento indoor delle Next Gen Finals di Milano, in cui l’azzurro si impose per 3 set a 0 nel particolare format che abbiamo ormai imparato a conoscere. I precedenti ‘veri’ sono poi arrivati nelle stagioni successive. Nel 2020 fu gran battaglia sull’indoor di Sofia, ma quello in Bulgaria resta l’unico set strappato da De Minaur a Sinner. Nel 2022, infatti, Jannik ha rifilato un 3-0 negli Australian Open al padrone di casa e gli ha concesso appena cinque game qualche mese più tardi sulla terra di Madrid. In Canada, dunque, un’occasione importante per il tennista italiano ma guai a sottovalutare De Minaur, approdato all’epilogo del torneo dopo le belle vittorie su Fritz, Medvedev e Davidovich Fokina. “Ci conosciamo bene, a volte ci alleniamo insieme a Monaco ma non credo che penseremo ai doppi che giochiamo insieme”, ha confessato Sinner dopo il successo nella semifinale con Paul. L’appuntamento è fissato alle 22 italiane di domenica 13 agosto.