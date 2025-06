Andreas Schjelderup protagonista nella sfida tra Benfica e Bayern Monaco è finito nei radar del Como che lo vuole mettere a disposizione di Cesc Fabregas il prossimo campionato di Serie A.

Andreas Schjelderup, protagonista della vittoria del Benfica contro il Bayern Monaco al Mondiale per Club, potrebbe approdare in Serie A.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il Como, infatti, ha messo gli occhi su di lui e vorrebbe metterlo a disposizione di Cesc Fabregas per il prossimo campionato.

Chi è Andreas Schjelderup

Classe 2004, Schjelderup è un’ala sinistra molto promettente, le cui caratteristiche principali sono un abuona tecnica, un’ottima visione di gioco, ma, soprattutto, una importante capacità negli inserimenti. Come visto ieri in occasione del gol segnato contro il Bayern al Mondiale per Club, nella sfida che ha consentito ai lusitani di passare il turno al primo posto.