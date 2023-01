Highlights Tezenis Verona-Pallacanestro Trieste 88-81, Serie A1 basket 2022/23 (VIDEO)

di Simone Caravano 5

88-81 nel match tra Tezenis Verona e Pallacanestro Trieste, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A1 di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Verona all’AGSM Forum, che permette ai padroni di casa di salire al dodicesimo posto in classifica con 10 punti. Ecco il video con gli highlights del match.