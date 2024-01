Highlights Tortona-Scafati 89-52, Serie A1 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 11

Il video con gli highlights di Bertram Yachts Tortona-Givova Scafati 89-52, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. Gara dominata dalla formazione di casa, che ha condotto dal primo all’ultimo minuto, scavando un solco inesorabile già nel secondo quarto. All’intervallo il punteggio è di 40-23, ma il distacco continua a crescere anche nella seconda frazione, arrivando quasi a toccare i 40 punti. Il top scorer per la formazione di De Raffaele è Baldasso, che spara 5 triple per 19 punti. In doppia cifra anche Weems a quota 13 e Radosevic e Severini con 11 a testa. L’unico in doppia cifra per Scafati è Gamble con 18 punti.