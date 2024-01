Fiorentina, il Modena risponde picche: lo stadio Braglia non verrà utilizzato per le partite interne dei viola

Tramite una nota ufficiale, il Modena ha fatto chiarezza sulla possibilità che la Fiorentina giochi le proprie partite casalinghe al Braglia durante i lavori di ristrutturazione del Franchi: “In merito alla possibilità che lo stadio Alberto Braglia possa essere in futuro una sede provvisoria per le gare interne dell’ACF Fiorentina, per fini di trasparenza e senza alcun intento polemico, il Modena FC ci tiene a sottolineare che:

dopo l’incontro di cortesia, svoltosi nel corso della passata stagione, la nostra Società non è mai stata più contattata dall’ACF Fiorentina;

la nostra Società ha appreso con stupore dagli organi d’informazione della presenza, all’esterno dello stadio Braglia, nella giornata di sabato 6 gennaio 2024, del dg dell’ACF Fiorentina, Joe Barone;

la nostra prima squadra svolge ancora tutti i suoi allenamenti al campo Zelocchi dello stadio Braglia dove sono inoltre presenti la palestra per i calciatori, gli uffici del club, lo store ufficiale, la biglietteria, tutti i magazzini.

Alla luce di queste considerazioni, e in forza della convenzione in essere, è doveroso chiarire che non è contemplabile la possibilità che lo stadio Alberto Braglia di Modena possa venir utilizzato per ospitare le partite interne dell’ACF Fiorentina“.