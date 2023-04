Italia-Canada stanotte in tv: orario e diretta streaming Mondiali doppio misto 2023 curling

Tutto pronto per Italia-Canada, partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali di curling misto 2023, in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, reduci da due vittorie ed una sconfitta, tornano sul ghiaccio per guadagnare posizioni in classifica. Gli azzurri devono vedersela ora con la formazione canadese, anch’essa con un bottino di due successi ed un ko. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 3.00 della notte italiana tra domenica 23 e lunedì 24 aprile a Gangneung, in Corea del Sud. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Canada della rassegna iridata 2023 di doppio misto di curling.

STREAMING E TV – La partita Italia-Canada dei Mondiali di doppio misto 2023 di curling sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma della federazione internazionale The curling Channel (con o senza commento inglese). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.