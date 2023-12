Liverpool-Arsenal, Arteta: “Una delle partite più intense che abbia visto in vent’anni di Premier”

“E’ stata una partita di calcio incredibile, una delle più intense a cui io abbia assistito in 20 anni in questo campionato“. Così Mikel Arteta ha commentato il pareggio per 1-1 tra Liverpool e Arsenal nella sfida valida per la 18^ giornata di Premier League 2023/2024. “Rispetto all’anno scorso, in cui erano mancati alcuni giocatori importanti, è stata una partita molto diversa. Hanno sicuramente più esperienza e quello che hanno fatto oggi, in questo stadio, in quest’atmosfera che hanno creato anche loro, è stata un’altra cosa. Penso che dovremmo essere davvero orgogliosi dei nostri giocatori per la maturità e il coraggio che abbiamo dimostrato” ha proseguito il tecnico dei Gunners.

Arteta ha poi continuato: “Siamo dove vogliamo essere adesso, sia in Premier League che in Champions League e meritiamo tutti una bella cena domani con le nostre famiglie, ma il giorno dopo torneremo su perché il West Ham sarà molto duro. Il gol su calcio piazzato? E’ stata una grande azione: non appena fiutiamo un’opportunità – a prescindere dall’avversario -, lo facciamo e da lì segniamo. Avremmo dovuto fare meglio in molte situazioni avute nell’ultimo terzo in campo aperto perché abbiamo generato tanto e questo è un po’ di rammarico. D’altro canto è vero che loro hanno avuto dei momenti molto positivi“.

Infine, su cosa vuole vedere dalla sua squadra nella seconda metà della stagione: “Ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare, soprattutto chiudere le partite con il dominio che stiamo mostrando. A volte abbiamo rischiato troppo, soffrendo negli ultimi minuti per mantenere i risultati. La speranza è che avendo mantenuto un certo livello nonostante l’assenza di cinque giocatori chiave, riusciremo a mantenerlo ancora, insieme alla qualità del gioco“.