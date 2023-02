Highlights e gol Club Brugge-Benfica 0-2, Champions League 2022/23 (VIDEO)

di Simone Caravano

Termina 0-2 il match tra Club Brugge e Benfica, partita valida per gli ottavi di finale d’andata della Uefa Champions League 2022/23. Una vittoria importante per i portoghesi in vista del ritorno, ottenuta grazie al calcio di rigore di Joao Mario e alla rete di David Neres. Ecco il video con gli highlights del match.