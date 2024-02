Atp Rotterdam 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 febbraio con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Rotterdam 2024 per la giornata di giovedì 15 febbraio. Giornata dedicata al completamento dei secondi turni, con tante teste di serie impegnate. Occhi puntati su Jannik Sinner, ancora protagonista nella sessione serale, opposto a Gael Monfils. In campo anche giocatori del calibro di Dimitrov, Rune e Hurkacz. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – (6) Dimitrov vs Fucsovics

Ore 13:00 – Shevchenko vs (3) Rune

Ore 14:30 – (4) Hurkacz vs Griekspoor

Ore 19:30 – (1) Sinner vs (WC) Monfils

a seguire – Struff vs Ruusuvuori