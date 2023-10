Highlights Venezia-Varese 102-88, Serie A1 basket 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 16

Il Venezia passa su Varese dopo una partita dominata in lungo ed in largo dalla compagine di casa che ha potuto contare su una grandissima prestazione di squadra. Sempre avanti nel punteggio, il Venezia con un grande Brooks ha portato a casa la partita per 102-88 . Queste le emozioni del match.