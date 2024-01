Highlights Brescia-Pistoia 109-90, Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 14

Il video con gli highlights di Germani Brescia-Estra Pistoia 109-90, sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. In vantaggio dall’inizio alla fine la formazione allenata da coach Magro, che scappa via subito nel primo quarto. Pistoia rimonta nella ripresa guidata da Varnado e Moore, ma i padroni di casa dimostrano il perché sono primi in classifica e sigillano la gara. Man of the match CJ Massinburg, che chiude con 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. In doppia cifra per Brescia anche Bilan con 19 punti, Della Valle con 16, Christon a quota 15 e Burnell 10. A Pistoia non bastano i 20 punti di Varnado, seguito da Moore a quota 18, Hawkins 17, Ogbeide 14 e Wheatle 12.